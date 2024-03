Fête du Printemps Place du village Le Barboux, dimanche 5 mai 2024.

Fête du Printemps Place du village Le Barboux Doubs

Nous organisons notre 2ème Fête du Printemps. L’événement se présente sur une partie marché de producteurs et artisans locaux, une partie vide-greniers et un espace buvette, repas festif. Informations et réservations des emplacements possible par mail ou au téléphone. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 07:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Place du village 10 Rue de l’École

Le Barboux 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cdf.barboux@gmail.com

