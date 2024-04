Fête du printemps au Clau del Loup: Rapsody Métairie Haute Anglars-Juillac, samedi 27 avril 2024.

Fête du printemps au Clau del Loup: Rapsody Métairie Haute Anglars-Juillac Lot

C’est le grand retour des dîners spectacles au Clau del Loup. Quoi de mieux que de célébrer le printemps pour l’inauguration de la saison?

Rapsody est un trio musical qui inscrit son voyage musical en notes chaudes et colorées, parfois mélancoliques ou bien rythmées. Nos trois musiciens rendent hommage à la chanson française à leur manière. Brel, Ferrat, Brassens, Nougaro, Aznavour, Bécaud et bien d’autres sont ici à l’honneur, avec des interprétations personnelles qui swinguent et matinées d’afro-cubain.

Gérard Grimal: batterie et chant.

Eric Payan: piano.

Philippe Panel: guitare basse.

Réservation obligatoire au 05.65.36.76.20

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Métairie Haute Le Clau del Loup

Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie

L’événement Fête du printemps au Clau del Loup: Rapsody Anglars-Juillac a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Cahors Vallée du Lot