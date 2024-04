Fête du printemps à la ferme d’inaubois Bourg-des-Comptes, samedi 20 avril 2024.

Et si on fêtait le printemps à Ferme d’Inaubois ?

Pour son inauguration la ferme équestre ouvre ses porte avec une après-midi festive !

Au programme

16h30 Démonstration équestre, visite et présentation de la ferme, marché de créateurices

18h Initiation aux danses traditionnelles

19h Concert de Kanigat

20h30 Concert Les Zécléctiques acoustiques (Bal Folk)

22h Concert Bugz (Autotune et paillettes)

23h Concert Pink et Ponk (Techno Punk)

Buvette et restauration sur place ! .

Bourg-des-Comptes 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne ferme.inaubois@gmail.com

