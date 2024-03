Fête du parc Wœrth, dimanche 26 mai 2024.

Fête du parc Wœrth Bas-Rhin

Pique-nique et barbecue géant dans le parc du château selon le principe de l’auberge espagnole. Tables, bancs et barbecue avec charbon de bois à disposition. Nombreuses activités de plein air.

La commune de Woerth et le Syndicat d’initiative de Woerth et environs vous convient à leur traditionnelle et conviviale fête du parc. Au programme, pique-nique et barbecue géant au parc du château. Ramenez votre panier repas (selon le principe de l’auberge espagnole) et participez à de nombreuses activités ludiques et sportives tout au long de l’après-midi ! Cadeau offert à toutes les femmes à l’occasion de la fête des mères ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 11:30:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

2 rue du Moulin

Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est contact@ville-woerth.eu

L’événement Fête du parc Wœrth a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte