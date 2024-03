Fête du Parc d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin, dimanche 7 juillet 2024.

Fête du Parc d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne

La Fête du Parc d’Isle revient pour une nouvelle édition et s’annonce tout simplement INCONTOURNABLE.

Une occasion unique de découvrir le parc comme vous ne l’avez jamais vu.

Au programme Food trucks, concert et spectacle son et lumière gratuit autour de notre thématique nature.

– Les curieux découvriront les secrets de la biodiversité, par le biais d’une multitude d’ateliers thématiques répartis dans l’enceinte du Parc d’Isle…

– Les plus jeunes se divertiront dans nos 2 aires de jeux et les nombreuses structures gonflables installées pour l’occasion…

– Les sportifs et/ou téméraires s’essaieront à l’accrobranche…

– Les gourmands quant à eux trouveront leur bonheur dans les différents food trucks et autres stands de gourmandises présents au Parc.

Et comme les années précédentes, concerts, spectacles de rue, ateliers créatifs rythmeront la journée. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-07-07 20:00:00

Avenue Leo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France parc.isle@casq.fr

L’événement Fête du Parc d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-03-07 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois