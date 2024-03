Fête du livre à Chauny Chauny, samedi 25 mai 2024.

Rendez-vous le samedi 25 mai de 9h à 18h à la salle des fêtes de Chauny pour la fête du livre.

Rencontres, échanges, dédicaces avec les écrivains et éditeurs.

Exposition des oeuvres de l’artiste Edouard LEKSTON

Lectures et contes par l’association « Conte et Raconte »

Conférence sur la littérature des années 20 par Sham Makdessi période moderne et innovante qui a révolutionné toutes les valeurs dans tous les domaines de l’écriture.

Informations au 06 06 76 48 25 ou ardecoetcompagnie@gmail.com .

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

