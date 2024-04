Fête du jeu Salle Polyvalente Lagraulière, samedi 1 juin 2024.

Peu importe ton âge, petit ou grand, viens t’amuser et relever pleins de défis ludique toute la journée! De nombreux lots à gagner tout au long du week-end.

Jeux de sociétés, jeux géant en bois, jeux de rôle, lecture d’album et raconte tapis pour les plus jeunes. Initiation à la langue des signes et bien d’autres activités vous attendent pour ce week-end ludique!

Entrée et activités gratuites.

Buvette et restauration sur place EUR.

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 23:30:00

Salle Polyvalente Le Bourg

Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du jeu Lagraulière a été mis à jour le 2024-04-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze