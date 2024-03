Fête du folklore Hunspach, samedi 15 juin 2024.

Fête du folklore Hunspach Bas-Rhin

Dans un cadre idyllique, au milieu des maisons à colombages de la place du village, venez découvrir les traditions locales avec des groupes folkloriques régionaux. Profitez également de moments musicaux en compagnie d’Happaranka, de l’Harmonie de Hunspach, des Joyeux Lurons de Lauterbourg et de Elsass Power. Tout au long du week-end, dégustez nos spécialités alsaciennes et participez aux diverses animations pour petits et grands ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 18:00:00

fin : 2024-06-15 23:59:00

Place de la Mairie

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est hunspach.fah@gmail.com

L’événement Fête du folklore Hunspach a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte