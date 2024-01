Fête du foin Place Louis Blagiaire Istres, dimanche 9 juin 2024.

Fête du foin Place Louis Blagiaire Istres Bouches-du-Rhône

Chaque année, au mois de juin, Entressen célèbre le foin de Crau lors d’une manifestation donnant la part belle aux agriculteurs, producteurs et associations traditionnelles.

Au programme :

– Animation métiers anciens par l’association LI PROVENCAU

– Rémouleur qui aiguisera outils de jardin, couteaux et ciseaux

– Mini-ferme

– Promenades en calèche

– Stand maquillage

– Repas ‘’méchoui’’, sur réservation (à la presse du village ‘’de tout un peu‘’ et sur ‘’helloasso’’) et animé par la peña Les Troubadours d’Istres

Marché artisanal et des producteurs



En lien avec la fête du Foin, l’Office de Tourisme d’Istres propose une découverte commentée de l’eau en Crau avec la Symcrau, une visite sur l’irrigation en Crau, une découverte du Mas des Pins d’Entressen et du domaine des 3B.



Marché artisanal et visite au Domaine des 3B

Samedi 3 juin, de 9h à 12h30.

Vente directe des fruits et légumes et marché de producteurs bio et artisans locaux. Une visite commentée pour comprendre et découvrir l’agriculture biologique est proposée à 10h.



Balade commentée «L’eau en Crau» avec le Symcrau

Mercredi 7 juin, de 14h à 16h30

En présence d’un chargé de mission, découvrez le rôle et les missions du Symcrau. Au programme : fonctionnement de la nappe phréatique en Crau, découverte des zones d’affleurement de la nappe sur le site de l’étang des Aulnes et utilisation d’un piézomètre utilisé pour évaluer la profondeur

de la nappe.



Découverte du terroir entressennois, au Mas des Pins

Samedi 10 juin, de 9h à 12h.

Visite commentée et découverte, avec les propriétaires, du Mas et de l’élevage de bovins de race Aubrac de la Famille Lescot. Le mas proposera la vente

directe de produits du territoire entressenois : huile d’olive et miel de la famille Navarro, fromage du P’tit Milou, volaille de la Ferme du Mas Rose et bière de la micro-brasserie de la Crau.



Irrigation foin de Crau

Samedi 10 juin, de 9h à 11h

Une visite accompagnée par l’agriculteur, monsieur Jarrige, à la découverte des différentes pratiques d’irrigation, canaux, nappe phréatique, des vastes prairies de foin de Crau. Une balade d’environ 3km sur le domaine de Suffren jusqu’au

point de visualisation des canaux d’irrigation. Une visite passionnante pour tout savoir sur la culture de ce foin connu dans le monde entier .

Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09



L’événement Fête du foin Istres a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme d’Istres