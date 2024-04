Fête du Bon Ange Rognonas, vendredi 26 avril 2024.

Fête du Bon Ange Rognonas Bouches-du-Rhône

Cette fête se déroule généralement le premier week-end de mai.

Cette confrérie est réservée aux jeunes gens, les plus anciens cahiers de comptabilité datent de 1829, ainsi que le liste des prieurs.

La coutume veut qu’un arbre de mai soit planté devant le siège de la confrérie

Sa charrette, ornée de feuilles ‘d’aubo’ peupliers de Durance symboles de jeunesse, est tirée par une vingtaine de chevaux qui courent dans les rues du village.



Vendredi 26 Avril

7h Déjeuner offert par le Café de la bourse.

18h30 Sérénade aux autorités civiles et religieuses.

19h30 Pot de l’amitié offert par le Bon ange sur la Place du Marché.

20h Marquage de veaux manade du petit troupeau SC.

20h30 Concert.

22h Bodega des anciens opening DJ Bast Music suivi de DJ Bubu.



Samedi 27 Avril

10h Balades à poneys dans les rues du village.

12h Apéro ibizargue DJ Totoff au Bistrot du canotier.

15h Concours de boules équipes 2 joueurs.

18h30 Essais de la charrette dans les rues du village.

21h Bodega Body house opening DJ Bast Music suivi de DJ Bubu.



Dimanche 28 Avril

7h Messe au mas des prieurs.

8h Déjeuner au mas des prieurs.

10h Grand messe dans l’église Saint-Pierre.

11h Bénédiction et course de la charrette au grand galop.

13h Repas moules frites au Centre culturel. Vente des tickets Café de la bourse et Esprit garçons.

16h Course de taureaux Avenir Espoir 1re journée du Trophée des

charretiers manades Bon, La galère, Lou pantaï, Caillan, Chauvet,

Lagarde.



Lundi 29 Avril

12h Apéro DJ Bast au Café de la bourse.

16h Course de ligue manades Le Rhône, Lautier, Navarro.

15h Concours de boules officiel triplettes mêlées.

18h30 Bandido Manade Gillet.

21h Bodega des rentrants opening DJ Bast Music du duo DJ Bubu / Sabatier.



Mardi 30 Avril

16h Course de taureaux jeune et étalons Manades Chauvet, Cuillé, Nicollin.

18h30 Bandido parcours semi ouvert (8 taureaux 2 cavaliers) manade Lescot.

21h Bodega paysanne opening DJ Bast Music suivi de DJ Bubu.



Mercredi 1er Mai

10h Concours d’attrapaïre souvenir Olivier Teissier manade Colombet.

12h30 Monumental midi Pompelup place de la mairie sound system et effet DJ Bubu / Sabatier.

14h Paëlla, Place de l’école. Vente des tickets Café de la bourse et Esprit garçons.

16h Vachettes aux arènes Manade Colombet.

18h30 Bandido Manade Colombet.

20h Clôture de la fête. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-05-01

Centre ville, arènes

Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Fête du Bon Ange Rognonas a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence