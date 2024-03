Fête du bois au village d’Antan La Ferme d’Antan Plédéliac, dimanche 4 août 2024.

La Ferme d’antan organise sa 50e édition de la Fête du Bois au Village d’antan !

Le village du Saint-Esprit-des-Bois à Plédéliac sera plongée dans une ambiance 1930 avec de nombreuses animations sur les traditions de village, des scènes de vie et des personnages pittoresques !

Les cercles celtiques seront suivis d’un Fest-noz gratuit à partir de 20h, avec de la restauration et buvette toute la journée et le soir.

La fête célèbrera les métiers et savoir-faire d’autrefois avec des artisans du bois (tourneur, sculpteur, fabricant jeux, vanniers, charron, fendeur, sabotier, balaitier…), du textile (dentellière, tisserande, couturière, coiffe, fileuse…), avec la présence de savonnier, jardiniers, forgeron, marionnettiste…

Le four à pain sera en chauffe où nos chauffous feront cuire les pains comme autrefois !

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 12:00:00

fin : 2024-08-04 00:00:00

La Ferme d’Antan 61 Le Saint Esprit des Bois

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne contact@ferme-dantan22.com

L’événement Fête du bois au village d’Antan Plédéliac a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André