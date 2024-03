Fête du biquet aux Essarts Les Essarts, dimanche 28 avril 2024.

Fête du biquet aux Essarts Les Essarts Loir-et-Cher

La traditionnelle Fête du biquet, qui se tient le dernier week-end d’avril, est ancrée dans une tradition qui remonte à la période napoléonienne. À cette époque et afin de nourrir ses troupes, Napoléon avait fait réquisitionner les chèvres du village des Essarts.

Fête du biquet aux Essarts. Diverses animations sur la journée défilé des vieux tracteurs, animation autour du four en tuffeau du village, brocante sur réservation. Buvette et saucisses, frites… 12h dégustation du traditionnel repas (sur réservation au 02 54 72 47 79) avec notamment le biquet en pot préparé dans le four du village avec un spectacle Folklorique animé par la troupe « Festiloir » de Montoire-sur-le loir. Animation musicale le matin et pendant le repas avec la troupe « La Banda Jean ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Les Essarts 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire fetedubiquet@outlook.fr

L’événement Fête du biquet aux Essarts Les Essarts a été mis à jour le 2024-03-13 par OT de Vendome Territoires Vendomois