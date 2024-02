FÊTE D’ÉTÉ À L’ÉCOMUSÉE Puisserguier, dimanche 28 juillet 2024.

FÊTE D’ÉTÉ À L’ÉCOMUSÉE Puisserguier Hérault

Animation complémentaire lors de la fête locale en journée pour un public familial. Fête décalée par rapport à la fête locale du week end

Dans la cour de l’écomusée, sous les platanes centenaires

· Pour les enfants course d’escargots, jeux d’antan,…

· Exposition on se déplaçait comment autrefois ?

· Présentation motos et voitures anciennes

· Ambiance musicale

Entrée et animations gratuites

Organisé par les MémoiRes de Puisserguier .

Début : 2024-07-28 10:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie

L’événement FÊTE D’ÉTÉ À L’ÉCOMUSÉE Puisserguier a été mis à jour le 2024-02-15 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN