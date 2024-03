Fête des Tisserands Quintin, samedi 3 août 2024.

Fête des Tisserands Quintin Côtes-d’Armor

Quintin, Petite Cité de Caractère de Bretagne®, possède une histoire tissée avec du lin !

De 1650 à 1830, la cité médiévale est en effet reconnue comme le centre commercial le plus important de la Manufacture des toiles Bretagnes . Les toiles tissées à Quintin étaient renommées pour leur finesse et leur blancheur et exportées vers l’Amérique latine via le port de Saint-Malo. Son patrimoine architectural est le témoin de cette période prospère. Ainsi, chaque été, il est célébré lors de la Fête des Tisserands. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 10:00:00

fin : 2024-08-04 19:00:00

Lieux multiples

Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne fete.des.tisserands@gmail.com

L’événement Fête des Tisserands Quintin a été mis à jour le 2024-02-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme