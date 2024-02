Fête des Simples Beaumont-du-Lac, samedi 5 octobre 2024.

Fête des Simples Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Fête des producteurs, cueilleurs de plantes aromatiques et médicinales du Limousin. Restauration et buvette autour des plantes sur place. Marché de productrices-eurs (tisanes, aromates, huiles essentielles, hydrolats, eaux florales, cosmétiques, semences, plants, sorbets, etc ; vannier, tourneur sur bois, etc, librairie autour des plantes).

Programme complet à venir… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 10:00:00

fin : 2024-10-06 19:00:00

ile de vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine letedessimples@gmail.com

