Fête des plantes rares Lamontjoie, dimanche 2 juin 2024.

Fête des plantes rares Lamontjoie Lot-et-Garonne

18ème fête des plantes organisée par ARISTOLOCHE et Cie. Une quarantaine de pépiniéristes collectionneurs proposeront leurs productions et autour du jardin, quelques artisans seront présents. Entrée gratuite. Parking. Buvette et restauration.

18ème fête des plantes organisée par ARISTOLOCHE et Cie. Une quarantaine de pépiniéristes collectionneurs proposeront leurs productions et autour du jardin, quelques artisans seront présents. Entrée gratuite. Parking. Buvette et restauration. EUR.

Place du Domine

Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine michellereaud@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00



L’événement Fête des plantes rares Lamontjoie a été mis à jour le 2024-01-26 par OT de l’Albret