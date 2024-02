Fête des Plantes de Printemps de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard, vendredi 26 avril 2024.

Fête des Plantes de Printemps de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 26 – 28 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-26 10:00

Fin : 2024-04-28 18:00

Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens à la plus grande fête des plantes de France, aux portes de Paris. 26 – 28 avril 1

Venez célébrer avec nous les 40 ans de la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard !

Cette édition printanière de la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard sera un grand cru ! Les 26, 27 et 28 avril 2024 nous célébrerons les 40 ans de la manifestation avec la présence exceptionnelle d’Élie Semoun, le parrain d’honneur de cet événement. Fidèle depuis de nombreuses années et grand amateur du jardin, il portera haut les valeurs de Saint-Jean : la passion horticole, l’excellence botanique, le partage et la convivialité.

Ce rendez-vous, devenu un rendez-vous familial, a pour vocation de soutenir le travail des meilleurs pépiniéristes et artisans du monde du jardin et de le promouvoir auprès du grand public. Depuis 1984 la Fête des Plantes de Saint-Jean de Beauregard est un lieu de rencontre unique pour tous les passionnés de jardin, qu’ils soient experts ou amateurs, un lieu d’échange et de découverte des nouvelles obtentions, des plantes rares et méconnues. Cette rencontre bisannuelle contribue au développement de l’horticulture française et au partage de connaissances botaniques.

Plus de 200 exposants seront présents pour offrir une diversité végétale sans égale en France. Cette édition spéciale sera l’occasion de mettre en lumière les spécialités de chaque pépiniériste producteur français et européen ; leurs « plantes mascottes » seront les vedettes de ces trois journées. Alors venez, découvrez les incontournables à planter et récoltez de précieux conseils personnalisés !

Et pour que ce rassemblement soit inoubliable, des animations ponctueront votre visite : remise des Prix & Trophées, baptême de plantes, jardins paysagers, conférences, séances de dédicaces, démonstrations artisanales, ateliers pour les adultes et les enfants, exposition de plantes et de photos et pleins d’autres surprises encore.

Retrouvez les indémodables d’hier et dénichez les essentiels de demain.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne