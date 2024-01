Fête des lumières Morestel, samedi 7 décembre 2024.

Fête des lumières Morestel Isère

Chaque année, les animations sont sélectionnées de façon à combler les enfants et les adultes, un public fidèle à cette soirée, à son lot de surprises et à son jeu concours des anomalies de vitrines.

Place des Halles et Grande Rue

Morestel 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes tourisme@balconsdudauphine.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07

fin : 2024-12-07



L’événement Fête des lumières Morestel a été mis à jour le 2024-01-27 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné