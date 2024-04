Fête des citoyens de l’écolieu Lacoste Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos, dimanche 21 avril 2024.

Fête des citoyens de l’écolieu Lacoste Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos Landes

Après plusieurs mois d’échanges et de réflexions collectives pour la définition d’un projet citoyen autour de l’Ecolieu Lacoste, le collectif d’habitantes est heureux de vous inviter à sa journée de présentation !

De nombreuses animations pour tous les âges sont prévues au cours de cette journée pour vous faire découvrir ce lieu et les actions menées pour la préservation de la biodiversité, le lien social et la culture nourricière !

Nous vous invitons à nous rejoindre par le sentier démarrant à droite du centre de loisirs (3 rue des platanes, à Tarnos).

Au programme atelier Dr Plantes 14h à 17h (amenez vos plantes malades et repartez avec votre ordonnance), atelier Tri et Compost, Troc de Graines, Jeu « J’adopte le Yucca », animations pour les enfants, découverte du Métier de Résinier, découverte du sentier nature…

RDV de 10h30 à 17h ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:30:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 3 rue des platanes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine l.quiniou@cbe-seignanx.fr

L’événement Fête des citoyens de l’écolieu Lacoste Tarnos a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Seignanx