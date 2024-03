Fête des associations Launois-sur-Vence, dimanche 8 septembre 2024.

Fête des associations Launois-sur-Vence Ardennes

Venez découvrir les nombreuses associations du territoire des Crêtes Préardennaises et faire le plein d’activités pour la rentrée.Les clubs seront là pour faire des démonstrations de leurs activités et pour faire des initiations, de quoi vous lancer dans une nouvelle activité pour la rentrée.Buvette et petite restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

25, avenue roger ponsart

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est culture@lescretes.fr

