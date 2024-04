Fête de village à Saint-Martin-sur-Nohain Saint-Martin-sur-Nohain, samedi 6 avril 2024.

Fête de village à Saint-Martin-sur-Nohain Saint-Martin-sur-Nohain Nièvre

La tournée Place aux Services de l’entreprise Ville à Joie débarque dans la super commune de Saint-Martin-sur-Nohain le samedi 6 avril, à la salle des fêtes !

Au menu de cette journée de folie, de 16h30 à 20h, on vous réserve une ribambelle d’activités et d’intervenants qui vont vous mettre des étoiles dans les yeux ! ?

Envie de savoir si vous avez une vue de lynx ? Un opticien sera là pour tester vos super-pouvoirs de vision !

Besoin de conseils sur le tri des déchets ? On a une ambassadrice du tri prête à répondre à toutes vos questions !

Envie d’être zen comme jamais ? Un masseur énergéticien et une naturopathe quantique seront là pour vous donner des conseils et vous aider à retrouver votre plein potentiel de super-héros !

Vous avez un problème avec votre machine à coudre ou juste envie de découvrir de nouveaux tissus ? L’atelier Dehgane sera là pour vous filer un coup de main et vous faire découvrir des merveilles !

Des questions sur l’habitat, la santé, l’administratif, la jeunesse ou encore le numérique ? Le Stand Première Orientation Démarches vous aidera à trouver le bon interlocuteur sur ces sujets .

Accro à la belote ou au scrabble ? Le Club du Nohain vous attend pour des parties endiablées !

Pour les sportifs dans l’âme ou ceux qui aspirent à le devenir, venez tester un cours de gym douce et repartez avec le sourire et les muscles en béton !

L’école vous dévoilera les talents cachés de ses petits artistes en herbe. Attendez-vous à être éblouis !

Des producteurs et artisans seront aussi de la partie pour vous présenter leurs créations magiques poteries, bijoux, tisanes, sirops, savons… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Et pour recharger les batteries, rien de tel que les délices de Korny Kebab ! Vous allez vous régaler !

Et le clou du spectacle, ne ratez surtout pas notre Quiz musical ! Une ambiance de folie et des défis à relever pour tenter de remporter le gros lot de la meilleure équipe ! ??

On vous attend nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:30:00

fin : 2024-04-06 20:00:00

Salle des fêtes

Saint-Martin-sur-Nohain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Fête de village à Saint-Martin-sur-Nohain Saint-Martin-sur-Nohain a été mis à jour le 2024-03-27 par COORDINATION NIEVRE