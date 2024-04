Fête de village à Pougny Salle des fêtes Pougny, jeudi 18 avril 2024.

Fête de village à Pougny Salle des fêtes Pougny Nièvre

Chers habitants de la commune de Pougny, la tournée Place aux Services arrive chez vous le jeudi 18 avril !

L’événement se tiendra de 17h30 à 21h, à la salle des fêtes, et promet des rencontres enrichissantes et amicales.

Au programme

– Maison de santé Cosne/Donzy deux diététiciennes et une infirmière seront présentes pour vous informer et vous conseiller sur le sujet du diabète et de l’alimentation.

– Croix Rouge Cosne Cours sur Loire découvrez les formations PSC1 tout en participant à un atelier pratique avec un mannequin pour apprendre les gestes qui sauvent.

– Atelier Dehgane profitez d’entretiens et de réparations pour vos machines à coudre.

– Les savons Belle Etoile découvrez des savons artisanaux d’une qualité exceptionnelle, un vrai plaisir pour la peau.

– Communauté de Communes Cœur de Loire Education à l’environnement participez à des activités sensorielles et ludiques pour en apprendre plus sur notre environnement naturel.

– Jardyceze repartez avec de superbes plantes locales.

– Le jardin des Chailloux productrice de plantes aromatiques et médicinales, cultivées en permaculture et transformées en sirops, tisanes, sels aromatisés, aromates et gelées.

– Bijoux Delphyart laissez-vous tenter par des créations de bijoux uniques, confectionnés à partir de pièces d’horlogerie recyclées.

– Evelyne Perronnet une pause bien-être avec une professionnelle en massage Thaï, énergéticienne, et experte en yoga assis.

– Florence Cartier Florence vous transportera dans son univers avec ses approches en naturopathie quantique.

– Stand POD Première Orientation Démarches un lieu d’échange pour vous guider dans vos démarches et orientations.

– Buvette le comité des fêtes de Pougny vous attend avec des rafraîchissements pour tous les goûts.

– Restauration savourez les délices de la pizzeria Serlupio et faites-vous plaisir avec une part de pizza artisanale.

– Et pour couronner le tout, un Quiz musical animera votre soirée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 17:30:00

fin : 2024-04-18 21:00:00

Salle des fêtes Rue d’Alligny

Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Fête de village à Pougny Pougny a été mis à jour le 2024-03-27 par COORDINATION NIEVRE