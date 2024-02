Fête de Printemps Piégut-Pluviers, vendredi 19 avril 2024.

Fête de Printemps Piégut-Pluviers Dordogne

Fête foraine.

Samedi 20 avril 19h30 repas médiéval sur réservation au 07.69.22.24.35.

Dimanche 21 avril Fête des plantes Vente de plantes vivaces, aromatiques, plantes à massifs et plants de légumes.

Tout le week-end, animations dans le cadre de la manifestation « Châteaux en Fête » (visite commentée des enceintes de la tour, jeu de piste, exposition de photos et mapping) https://www.chateauxenfete.com/tour-de-piegut .

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-22

Place de Montebuono

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitesdesfetes.piegut@free.fr

L’événement Fête de Printemps Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2024-02-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin