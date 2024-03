Fête de l’hippodrome Wissembourg, samedi 8 juin 2024.

Fête de l’hippodrome Wissembourg Bas-Rhin

En plus des courses hippiques en semi-nocturne, cette journée est dédiée aux familles et tout particulièrement aux enfants au travers de nombreuses animations.

Lors de sa grande fête et de son 160ème anniversaire, l’hippodrome de la Hardt vous propose huit courses plat, steeple et haies ainsi qu’un panel d’animations gratuites.

Les enfants pourront faire des balade en poneys, du manège, jouer dans le château gonflable, essayer des jeux anciens, s’adonner à une chasse à l’énigme,…

Les adolescents et personnes en reconversion professionnelle pourront y trouver une présentation des métiers équins par le Centre de Formation des Apprentis d’Obernai.

Les adultes pourront quant à eux parier sur les courses.

Sans oublier la présence de l’Office du Tourisme Alsace Verte, épaulé d’un site touristique, pour faire découvrir le territoire nord-alsacien.

Prolongez la soirée en famille ou entre amis dans le cadre champêtre de l’hippodrome, en profitant des espaces extérieur et intérieur pour déguster tartes flambées, pizzas, grillades, assiette froide, …. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 21:00:00

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est hippodrome.wissembourg@gmail.com

L’événement Fête de l’hippodrome Wissembourg a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte