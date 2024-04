Fête de l’Europe Fréhel, mercredi 8 mai 2024.

Fête de l’Europe Fréhel Côtes-d’Armor

Fête de l’Europe Le vélo et l’Europe

– Pédaler pour l’Europe

– Visiter l’exposition de vélos anciens et neufs

– Découvrir les maillots emblématiques de coureurs

– Se renseigner sur les véloroutes en Europe

– Prendre un café dans la galerie et admirer les tableaux

– Chanter avec les P’tits Potes le 8 mai à 15h30

– Echanger sur un voyage à vélo à travers l’Europe le 9 mai à partir de 15h

Une collaboration entre Arc-en-ciel, Les Amis de la Chapelle du Vieux Bourg, entreprise Noret, P’tits Potes Chants, P’tits Potes Atelier vélo, De vent et d’écume .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 11:00:00

fin : 2024-05-09 13:00:00

Rue de la Pointe aux Chèvres

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Fête de l’Europe Fréhel a été mis à jour le 2024-04-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme