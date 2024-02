Fête de l’été de la Chorale Wintzenheim-Kochersberg, dimanche 30 juin 2024.

Fête de l’été de la Chorale Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin

La Chorale de Wintzenheim-Kochersberg organise sa fête de l’été au coeur du village pour fêter l’arrivée de la belle saison ! Vous allez pouvoir écouter et applaudir les choristes qui se mettront sur scène en 3 parties chantées, et aussi déguster du boeuf à la broche (sur réservation) ou des petites grillades et salades. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 12:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

22 rue de l’Eglise

Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est chorale.wintzenheim67@orange.fr

L’événement Fête de l’été de la Chorale Wintzenheim-Kochersberg a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg