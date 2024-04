Fête dé l’été au Clau del Loup: Kiki chante Piaf Métairie Haute Anglars-Juillac, samedi 20 juillet 2024.

Fête dé l’été au Clau del Loup: Kiki chante Piaf Métairie Haute Anglars-Juillac Lot

C’est le grand retour des dîners spectacles au Clau del Loup! Pour l’occasion, un concert aura lieu pour célébrer la saison estivale.

Christine Demichellis, dite Kiki, chante, interprète et vit avec force la plus grande dame de la chanson française, Edith Piaf. De « L’homme à la moto » à « Non je ne regrette rien » écrit par notre ami Charles Dumont de Cahors, elle vous envoûtera par sa gouaille et sa sincérité autour de son répertoire.

Réservation obligatoire au 05.65.36.76.20

Début : 2024-07-20 20:30:00

fin : 2024-07-20

Métairie Haute Le Clau del Loup

Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie

