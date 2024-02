Fête de l’élevage à Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez, vendredi 16 août 2024.

La fête de l’élevage renait en Carladez grâce à une nouvelle génération d’éleveuses et d’éleveurs, qui ont a coeur de montrer leur métier et leurs bêtes. La fête de l’élevage est de retour!

Vendredi 16 Aout au cinéma

19h30 Un court métrage sur le thème des femmes dans l’agriculture et une programmation au cinéma à venir.

A noter ! L’entrée est libre sans réservation, dans la mesure des places disponibles.

Samedi 17 aout Parc de la Corette

Animations démonstrations de toutes les races du Carladez/ chiens de troupeaux/ animations pour les enfants.

Repas midi et soir et soirée festive.Programmation en cours.5 EUR.

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-17

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie jacarladez@gmail.com

