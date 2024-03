Fête de l’écocitoyenneté 30 rue de Picardie Rennes, mercredi 17 avril 2024.

Fête de l’écocitoyenneté le 17 avril pour sensibiliser de manière ludique au tri et réduction des déchets ainsi qu’au ré-emploi. Mercredi 17 avril, 15h00 1

Du 2024-04-17 15:00 au 2024-04-17 18:00.

En lien avec les associations et les habitant.e.s du quartier de Villejean, une problématique de gestion des déchets sur l’espace public a été identifiée par Aiguillon.

Nous avons donc souhaité organiser cette Fête de l’écocitoyenneté le 17 avril, de 15h à 18h, à l’échelle du quartier, pour sensibiliser petits et grands à la réduction et tri des déchets, ainsi qu’au réemploi.

Pour l’occasion, des associations telles que VRAC, La Petite Rennes ou encore la Ressourcerie l’Équipière viendront animer des ateliers ludiques.

Le Centre Social Ker Yann proposera dès le matin un atelier cuisine anti-gaspi dans ses locaux pour ensuite faire déguster les créations culinaires durant la Fête. Sur inscription au 02 23 46 85 70

En espérant vous y voir !

30 rue de Picardie, 35 043 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine