Fête de l’eau Dordives

Fête de l’Eau à la Prairie des Etangs

Village avec les associations de mariniers locaux, des confréries, des groupes de musique et de chants marins, une animation de contes et poésies, des ateliers pédagogiques, des balades en bateaux. Enfin, une guinguette clôturera la manifestation. A partir de 11 h le samedi et balades en bâteau le dimanche de 11 h à 16 h. Restauration et sardinades. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 11:00:00

fin : 2024-08-18

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire

