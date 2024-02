FÊTE DE L’ARBRE ON S’ENGRAINE AUTOMNE 3ÈME ÉDITION Saint-Étienne-Vallée-Française, samedi 23 novembre 2024.

FÊTE DE L’ARBRE ON S’ENGRAINE AUTOMNE 3ÈME ÉDITION Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Le foyer rural Le Ginestel et l’association Fruits Oubliés Cévennes vous invitent à participer à la 3ème édition de la Fête de l’Arbre On s’Engraine Automne ! Programmation à venir.

Restauration et buvette sur place. Entrée à prix libre….

Restauration et buvette sur place. Entrée à prix libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 09:00:00

fin : 2024-11-23 20:00:00

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

