Fête de l'agneau de Lesparre Lesparre-Médoc, lundi 1 avril 2024.

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des fêtes de Saint-Trélody vous convie à sa traditionnelle fête de l’agneau.

Rv à 10h à l’Atelier (18 Cours Edouard Branly, chez Madame Hue) pour un départ du cortège vers 10h30. L’attelage de Mr Demailly du centre équestre Euronat sera accompagné par de jeunes bergers et bergères costumés, la batterie fanfare Banda Pays Médoc, et les échassiers du Porge Lous Tchancayres. Arrivée prévue à l’Eglise Saint Trélody à 11h00 pour la messe pascale. Vers 12h00, un vin d’honneur sera offert dans la salle des fêtes et le tirage de la tombola se fera à cette occasion. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

