Fête de la Transhumance Wandelfescht Muhlbach-sur-Munster, samedi 12 octobre 2024.

Fête de la Transhumance Wandelfescht Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Les troupeaux redescendent enfin dans la vallée après avoir passé l’été en montagne. Grande fête traditionnelle avec célébration œcuménique, vente de produit du terroir, animations musicales, dégustation de soupe au Munster, traite des vaches et soirée montagnarde…

Chaque année, deux fois par an, le bel écrin de la Vallée de Munster est le théâtre d’une fête attendue la transhumance de quelques troupeaux qui redescendent dans la vallée après un été sur la montagne. La plus grande fête du Massif Vosgien !

Une belle occasion pour découvrir les vaches de la race vosgienne, mise à l’honneur à cette occasion. Selon l’usage, les fameuses clarines, lustrées pour ce grand jour, sont mises au cou des bêtes… De quoi participer à un spectacle folklorique étonnant, ne vous privez alors pas de passer un agréable moment en famille au cœur de cette si belle vallée alsacienne.

Fermes et troupeaux participants 2023 :

Ferme MEYER-HUNZINGER 03 89 77 63 53 06 78 04 67 41

Ferme L’ESTIVE 06 81 59 83 02

Ferme du FIRTSMISS 03 29 63 26 13

FERME du TREH 03 89 39 16 79

Ferme des TROIS FOURS 03 89 77 32 59

Possibilités de rejoindre les troupeaux

Samedi 14 octobre 2023

FERME de L’ESTIVE 12 Hrs 15 aux Chalets de la Wormsa à Metzeral (Steinabruck)

FERME du FIRSTMISS 13 Hrs Gaschney (descendent du Hohneck)

FERME des TROIS FOURS 13 Hrs 30 Gaschney (descendent du Hohneck)

Ferme MEYER-HUNZINGER 1er groupe 10 Hrs 45 près de la gare SNCF Muhlbach

2ème groupe 15 Hrs 45 près de la gare SNCF Muhlbach

FERME du TREH 1er groupe 11 Hrs 30 Rue de l’église Muhlbach

2ème groupe 14 Hrs 30 Rue de l’église Muhlbach

Muhlbach-sur-Munster -> Metzeral 6 km à pied

NOTA Possibilité dès vendredi 13 octobre 2023 :

FERME du TREH 16 Hrs 30 aux Chalets de la Wormsa à Metzeral (Steinabruck)

Traite des vaches Vendredi 13 octobre 18 Hrs près du pont sur la Fecht rue de l’église à Muhlbach

Samedi 14 octobre 8 Hrs près du pont sur la Fecht rue de l’église à Muhlbach EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12

fin : 2024-10-12

