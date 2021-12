Villeurbanne Plusieurs lieux à Villeurbanne et dans la Métropole de Lyon Métropole de Lyon, Villeurbanne Fête de la science 2022 Plusieurs lieux à Villeurbanne et dans la Métropole de Lyon Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

La Fête de la science réunit chaque année en France des milliers de scientifiques, entreprises et médiateurs afin de faire découvrir les sciences à des centaines de milliers de curieux, petits et grands. Fêter la science est un moyen de partager une culture scientifique commune, de développer l’esprit critique, mais aussi de valoriser l’esprit de raison, le doute méthodique et l’expérimentation qui sont au cœur de la démarche scientifique. Gratuites et ouvertes à tous, les animations s’inscrivent dans tout l’éventail des savoirs, de la biologie aux sciences de l’univers, en passant par la chimie, l’ethnologie ou la philosophie… Chaque année à Villeurbanne, de nombreuses animations sont prévues sur le campus de La Doua, mais aussi partout dans la ville dans les médiathèques, bibliothèques, structures culturelles… L’ensemble des animations sont gratuites et ouvertes à tous. Programme complet disponible sur [[https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-evenements/fete-de-science/](https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-evenements/fete-de-science/)](https://popsciences.universite-lyon.fr/grands-evenements/fete-de-science/) Les chercheurs se mobilisent pour vous faire découvrir le monde fascinant de la Science, toutes les sciences ! Animations gratuites, accessibles à tous partout dans Villeurbanne et le Rhône Plusieurs lieux à Villeurbanne et dans la Métropole de Lyon Campus de la Doua Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

2022-10-07T09:00:00 2022-10-07T20:00:00;2022-10-08T09:00:00 2022-10-08T20:00:00;2022-10-09T09:00:00 2022-10-09T20:00:00;2022-10-10T09:00:00 2022-10-10T20:00:00;2022-10-11T09:00:00 2022-10-11T20:00:00;2022-10-12T09:00:00 2022-10-12T20:00:00;2022-10-13T09:00:00 2022-10-13T20:00:00;2022-10-14T09:00:00 2022-10-14T20:00:00;2022-10-15T09:00:00 2022-10-15T20:00:00;2022-10-16T09:00:00 2022-10-16T20:00:00;2022-10-17T09:00:00 2022-10-17T20:00:00

