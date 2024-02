FÊTE DE LA RHUBARBE Morfontaine, dimanche 2 juin 2024.

FÊTE DE LA RHUBARBE Morfontaine Meurthe-et-Moselle

Dimanche

La commune vit au rythme de la rhubarbe durant toute une journée entière.

Artisanat, brocante et animations (groupe de musique et clubs sportifs avec des démonstrations sur le thème des Jeux Olympiques).

Restauration la grande tarte à la rhubarbe de 3,20 mètres de diamètre et les tartes à la rhubarbe.Tout public

2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 06:00:00

fin : 2024-06-02 20:00:00

Rue Maréchal de Lattre de Tassigny

Morfontaine 54920 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement FÊTE DE LA RHUBARBE Morfontaine a été mis à jour le 2024-02-19 par OT DU GRAND LONGWY