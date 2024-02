Fête de la race Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, mercredi 7 août 2024.

Si cette fête conserve les odeurs et les images d’une foire d’antan, elle se veut surtout tournée vers l’avenir. La symbiose entre gens du « pays » et estivants se crée au travers de la présentation des animaux, le matin, et du repas en nocturne.

Le but de l’association des éleveurs Aubrac du Pays d’Olt est avant tout d’informer les consommateurs sur le produit présenté et d’assurer la pérennité d’une race bovine dont les mérites ne sont plus à démontrer mise en valeur de la qualité de la viande de la Race Aubrac et des produits gastronomiques locaux dont le fameux aligot.

C’est ainsi que plus de 90 bêtes sont présentées le matin sur l’ancien foirail aux boeufs (Place du Général de Gaulle) un moment privilégié pour les admirer, sentir les odeurs de la campagne et surtout apprécier le spectacle d’un foirail d’antan.

Le soir venu, les éleveurs préparent aligot et boeuf grillé Aubrac pour régaler les papilles, sur le cours haut (Place de la Mairie), avant que l’accordéon ne vous invite à la danse (sur parquet), en plein air.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie mairie-stgeniez-dolt@wanadoo.fr

