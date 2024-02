Fête de la quasimodo Départ Résidence Gandrille maison de retraite Saint-Sauveur-en-Puisaye, dimanche 7 avril 2024.

Le défilé de l’élégance … Après plusieurs années d’interruption, le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye relance l’un des évènements historiques du village la traditionnelle fête de la Quasimodo .

Comme autrefois, les participants défileront dans le village en musique à partir de 15h. Le personnage de Quasimodo sera brûlé dans le parc du château et la fête se terminera par un apéro-dansant salle de l’Orangerie.

La convivialité, le plaisir de se retrouver , de se connaître, et l’envie de fédérer tous les groupes existants à Saint-Sauveur et pourquoi pas dans les environs, sont la base de cet évènement.

Cette nouvelle version apporte quelques changements adaptés à notre époque :

Cette année, le défilé sera placé sous le signe de l’élégance, les participants seront peut-être déguisés, en costumes ou en uniformes mais ils se montreront sous leur ‘plus beau jour’.

Le final du défilé aura lieu sur les marches du Musée Colette , où l’escalier sera pour l’occasion recouvert d’un tapis rouge.

La présentation d’un char ne sera pas obligatoire, mais sa présence sera sûrement fortement appréciée.

L’organisation de l’évènement est ouverte à tous les bénévoles qui auraient un peu de temps à offrir en rejoignant ponctuellement le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur-En-Puisaye

( renseignement au 06 16 05 30 93 et comitedesfetessaintsauveur89@gmail.com ) EUR.

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Départ Résidence Gandrille maison de retraite Centre bourg

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetessaintsauveur89@gmail.com

