Fête de la paix à Villy-Bocage. Villy-Bocage, samedi 22 juin 2024.

Fête de la paix à Villy-Bocage. Villy-Bocage Calvados

Pour célébrer la paix, Villy-Bocage organise une journée dans un esprit festif et convivial. Au cours de la journée, vous pourrez découvrir, lors d’une exposition, des témoignages de civils durant la guerre, participer à une randonnée théâtralisée en inaugurant un nouveau sentier et même assister à un bal populaire des années 40.

Possibilité de restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22 21:00:00

salle des fêtes

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie

L’événement Fête de la paix à Villy-Bocage. Villy-Bocage a été mis à jour le 2024-03-07 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie