Fête de la Nature Étoile du Perche Tourouvre au Perche, jeudi 25 mai 2023.

Fête de la Nature Étoile du Perche Tourouvre au Perche Orne

Vendredi

Vous êtes les bienvenus à la Fête de la Nature organisée par l’association, Les Chemins de l’Etoile du Perche, Arts et Nature. De nombreuses animations sont prévues pour les petits comme les grands.

Programme à définir. Programme complet sur https://fetedelanature.com/les-chemins-de-l-etoile-du-perche-arts-et-nature

Restauration et buvette sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Étoile du Perche TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie associationcepan@gmail.com

