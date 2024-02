Fête de la nature les pieds dans l’estuaire Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles, samedi 25 mai 2024.

Fête de la nature les pieds dans l’estuaire Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles Calvados

Dans le cadre de la fête de la nature, chaussez vos bottes et allez découvrir la faune et la flore du pré-salé.

(1km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:30:00

fin : 2024-05-25 16:30:00

Maison de la nature et de l’estuaire 15 boulevard maritime

Sallenelles 14121 Calvados Normandie mne@cpievdo.fr

