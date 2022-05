Fête de la Nature : Exposition de 100 photos Clérieux Clérieux Catégories d’évènement: Clérieux

Fête de la Nature : Exposition de 100 photos Clérieux, 20 mai 2022

2022-05-20 – 2022-05-22

Clérieux Drôme Clérieux La nature en folie, des yeux, des plumes, des fleurs… La biodiversité de

Clérieux en 100 photos.



Balade commentée le dimanche 22 mai à 9H30 ,départ 10H ,durée 2H. Réservation obligatoire : 06 89 29 45 66 Salle des association Rue de la vallée Clérieux

