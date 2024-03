Fête de la Musique Val-de-Scie, samedi 22 juin 2024.

Fête de la Musique Val-de-Scie Seine-Maritime

RDV parking de la mairie avec la participation des groupes musicaux suivants :

NEO AND THE WINKS

BIG BAD BILL

CHEAP SUNGLESSES

COSAN GLAS

EBB N’FLOW

MONA LISA KLAXON

ECOLE DE MUSIQUE LUNERAY

Entrée gratuite !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-22

Place de la Mairie

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie cdf.auffay@gmail.com

L’événement Fête de la Musique Val-de-Scie a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux