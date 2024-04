Fête de la musique Rothau, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique Rothau Bas-Rhin

Organisée par l’Harmonie-Fanfare de Rothau et Rothau en Fête.

Plusieurs groupes et ambiances musicales Back Slash, Mister DJ, ESM Brass, Florian & Anthony…

Buvette et petite restauration sur place (merguez, saucisse blanche, lard et crêpe) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 19:00:00

fin : 2024-06-21

Place du Marché

Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est fanfarederothau@orange.fr

