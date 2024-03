Fête de la musique Marsanne, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique Marsanne Drôme

Au programme six spectacles et concerts pour sept heures de musiques éclectiques et live.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22

Centre du village

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.zamm@gmail.com

