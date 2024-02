Fête de la musique Le Dorat, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique Le Dorat Haute-Vienne

Soirée concert avec

– Orchestre de l’école de musique du Dorat

– Harmonie du Dorat

– Diapason Banda

– et plus à venir…

Buvette et restauration possible, entrée libre, soirée conviviale autour du kiosque à musique dans le jardin anglais.

Soirée organisée par les associations fêtes le savoir et l’Harmonie du Dorat EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 19:00:00

fin : 2024-06-21 00:00:00

Jardin Anglais (kiosque)

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesenfantsdudorat@gmail.com

