Fête de la musique Le Placître Ger, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique Le Placître Ger Manche

La Fête de la musique est une célébration annuelle de la musique qui se déroule le 21 juin dans plus de 120 pays à travers le monde. En France, elle est l’occasion pour les amateurs de musique de tous horizons de se retrouver pour partager leur passion.

Les musées ne sont pas en reste et proposent de nombreuses animations musicales à l’occasion de la Fête de la musique. Ces événements sont l’occasion de découvrir des artistes talentueux dans un cadre culturel unique.

Les spectateurs pourront profiter d’une soirée festive et gourmande. En effet, une petite restauration sera proposée sur place, avec des produits locaux et de saison.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 18:00:00

fin : 2024-06-21 22:00:00

Le Placître 3 Rue du Musée

Ger 50850 Manche Normandie musee.ger@manche.fr

