Fête de la musique Étang-sur-Arroux

Saône-et-Loire

Fête de la musique Étang-sur-Arroux, 17 juin 2022, Étang-sur-Arroux. Fête de la musique le bourg champ de foire route de toulon Étang-sur-Arroux

2022-06-17 – 2022-06-17 le bourg champ de foire route de toulon

Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire Étang-sur-Arroux EUR FETE de la MUSIQUE au champ de foire de Etang-sur-Arroux. Vous pourrez découvrir tout au long de la soirée? différents groupes de musiques dans un cadre magique au bord des berges de l’Arroux.

*PROGRAMME

3 Groupes de musiques –

Cheerio à partir de 18h00

Blue Bayou à partir de 21h00

Angkor Band à partir de 23h00

(horaires approximatifs) RESTAURATION

Saucisse et Merguez

Grillades à la plancha

