Fête de la musique Cabourg, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, Cabourg s’anime et vous propose un moment convivial et festif !

Plus d’infos à venir.

À l’occasion de la fête de la musique, Cabourg s’anime et vous propose un moment convivial et festif !

Plus d’infos à venir.

.

Esplanade des villes jumelées

Cabourg 14390 Calvados Normandie tourisme@cabourg.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge