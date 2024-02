Fête de la musique Bourg des Comptes Guipry-Messac, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique Bourg des Comptes Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la fête de la musique, les commerçants et artisans de Bourg des Comptes organisent la participation de groupes musicaux, DJ et chorale.

Cela se déroulera le 22 Juin 2024 en 2 temps le matin sur la place de l’église et le soir à la courbe (restauration possible).

Venez nombreux… .

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-22

Guipry-Messac 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne acabc.bourgdescomptes@gmail.com

