Fête de la musique avec Le Grand Marché multiculturel Chaumont-en-Vexin, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique avec 3 groupes. Le Grand Marché multiculturel avec plus de 12 exposants avec Food trucks et barnums (de 11h du matin à 23h30).

•Marché culinaire bokits, boudin créole, colombo, poulet grillé, accras, ti punch, sorbet, glace coco, rhum, punch coco, liqueur des Antilles, pâtisserie antillaise artisanale, crêpes etc.

•Stands saveurs paella, couscous, jambalaya, tajine.

•Marché artisanal: bijoux créole, savons, tissus madras, traditionnel, jeans recyclés customisés etc. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 11:00:00

fin : 2024-06-22 23:30:00

Le Bailliage Salles d’exposition

Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France officedelaculture@gmail.com

